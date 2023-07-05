Все пять экипажей «КАМАЗ-мастер» допущены до участия в «Шёлковом пути» — 2023
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Все экипажи гоночной команды «КАМАЗ-мастер» прошли обязательную проверку для допуска к участию в «Шёлковом пути» — 2023, сообщила пресс-служба команды. В нынешнем году, в рамках грузового зачёта, «КАМАЗ-мастер» выставит пять участников:
Экипаж №300: Дмитрий Сотников (пилот) – Руслан Ахмадеев (штурман) – Ильгиз Ахметзянов (механик);
Экипаж №301: Андрей Каргинов – Иван Мальков – Вадим Ахметов;
Экипаж №303: Эдуард Николаев – Евгений Яковлев – Богдан Каримов;
Экипаж №305: Сергей Куприянов – Дмитрий Никитин – Иван Татаринов;
Экипаж №307: Хоу Хоннин – Шэнь Синь – Сергей Кренёв.
Напомним, международное ралли «Шёлковый путь» – 2023 пройдёт с 7 по 15 июля. Участники соревнований преодолеют путь от Казани до Москвы, а общая дистанция составит 5228 км.
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