Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Все пять экипажей «КАМАЗ-мастер» допущены до участия в «Шёлковом пути» — 2023

Все пять экипажей «КАМАЗ-мастер» допущены до участия в «Шёлковом пути» — 2023
Аудио-версия:
Комментарии

Все экипажи гоночной команды «КАМАЗ-мастер» прошли обязательную проверку для допуска к участию в «Шёлковом пути» — 2023, сообщила пресс-служба команды. В нынешнем году, в рамках грузового зачёта, «КАМАЗ-мастер» выставит пять участников:

Экипаж №300: Дмитрий Сотников (пилот) – Руслан Ахмадеев (штурман) – Ильгиз Ахметзянов (механик);

Экипаж №301: Андрей Каргинов – Иван Мальков – Вадим Ахметов;

Экипаж №303: Эдуард Николаев – Евгений Яковлев – Богдан Каримов;

Экипаж №305: Сергей Куприянов – Дмитрий Никитин – Иван Татаринов;

Экипаж №307: Хоу Хоннин – Шэнь Синь – Сергей Кренёв.

Напомним, международное ралли «Шёлковый путь» – 2023 пройдёт с 7 по 15 июля. Участники соревнований преодолеют путь от Казани до Москвы, а общая дистанция составит 5228 км.

Материалы по теме
Появилась первая фотография спортивного грузовика «Урал» для ралли-рейдов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023