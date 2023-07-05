Расписание трансляций Гран-при Великобритании Формулы-1 2023 года

С 7 по 9 июля на автодроме в Сильверстоуне (Великобритания) пройдёт Гран-при Великобритании Формулы-1.

Все заезды будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1 посмотреть на территории РФ нельзя.

Формула-1 Гран-при Великобритании — 2023. Расписание трансляций уикенда (время московское):

Пятница, 7 июля

14:30. Первая тренировка Гран-при Великобритании Формулы-1

18:00. Вторая тренировка Гран-при Великобритании Формулы-1

Суббота, 8 июля

13:30. Третья тренировка Гран-при Великобритании Формулы-1

17:00. Квалификация Гран-при Великобритании Формулы-1

Воскресенье, 9 июля

17:00. Гонка Гран-при Великобритании Формулы-1