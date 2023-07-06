В Казани пройдёт третий этап RDS EUROPE 2023

8-9 июля участники и болельщики чемпионата RDS EUROPE 2023 отправятся в Казань: здесь состоится третий этап межрегионального чемпионата по дрифту.

KazanRing Canyon – одна из самых живописных и сложных трасс чемпионата: уникальная конфигурация с перепадом высоты 28 метров, высокие скорости и классический инерционный дрифт.

В субботу, 8 июля, пройдёт квалификация. В воскресенье, 9 июля, состоятся парад пилотов и парные заезды от топ-32 до финалов. Также все зрители могут посетить парк сервиса: рассмотреть гоночные автомобили и пообщаться с любимыми командами.

В 2021 и 2022 годах в Казани мы видели 100-балльный проезд в квалификации от Дениса Сорокопуда. В этом сезоне Денис выступает в RDS GP. Удастся ли кому-то из пилотов RDS EUROPE 2023 показать идеальный проезд в субботу и продолжить традицию 100-балльной квалификации на этой трассе?

Судейское задание составят и будут оценивать его выполнение пилоты команды Carville Racing RDS GP 2023: Никита Шиков и Антон Козлов. Они присоединятся к постоянному судье RDS EUROPE 2023 Андрею Астапову.

Интересно, что из фаворитов KazanRing Canyon прошлых лет (ранее этапы проводились в 2021 и 2022 гг.) в этом году примет участие только Антон Новиков (второе место в 2021-м). Так что KazanRing Canyon ждёт новых героев. В предварительном списке участников третьего этапа 47 пилотов и 11 команд.

Напомним, накануне третьего этапа лидирует в личном зачёте Григорий Бурлуцкий, в командном – коллектив Carville Racing (Иван Пальмин, Алексей Козлов, Григорий Бурлуцкий).

Билеты на все этапы сезона в продаже на сайте.

Прямая трансляция соревнований будет доступна на сайте RDSTV.RU – бесплатно после регистрации на портале.