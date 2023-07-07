«Супервпечатляющий». Хорнер отметил темп «Уильямса» на пятничных тренировках

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о форме «Уильямса» на Гран-при Великобритании после третьего и пятого результатов пилотов британской команды на второй тренировке.

«Супервпечатляющий «Уильямс» — не только Алекс, а оба парня. У них были вполне реальные круги, и речь идёт о темпе не только на одном круге: их длинные серии тоже были достойными. Основываясь на этом темпе, они станут важными участниками процесса в группе позади.

Что касается новых шин, то они немного отличаются, а когда у вас появляется что-то такое, то это новый фактор: порядок внезапно меняется, одни машины работают слегка лучше других, а определённые пилоты адаптируются быстрее других. Думаю, это просто один из моментов, который влияет на общий порядок», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Материалы по теме Ферстаппен прокомментировал быстрейшие результаты на обеих тренировках ГП Великобритании

Формула-1. Гран-при Великобритании. Вторая тренировка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:28.078

2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,022

3. Александер Албон («Уильямс») +0,2018

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,264

5. Логан Сарджент («Уильямс») +0,688

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,788

7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,802

8. Пьер Гасли («Альпин») +0,811

9. Оскар Пиастри («Макларен») +0,848

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,056

11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.147

12. Джордж Расселл («Мерседес») +1.160

13. Эстебан Окон («Альпин») +1.164

14. Ландо Норрис («Макларен») +1.182

15. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.205

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.300

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.361

18. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.405

19. Ник де Врис («Альфа Таури») +1.493

20. Шарль Леклер («Феррари») — нет времени.