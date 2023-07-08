Хельмут Марко ответил на вопрос, может ли Албон вернуться в «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о гонщике «Уильямса» Александере Албоне, отметив, что поддерживает с ним контакт. В первой и второй свободных тренировках Гран-при Великобритании, который в эти дни проходит в Сильверстоуне (Великобритания), Албон показал третий результат.
«Давайте посмотрим, сколько топлива у них было в этой машине. Они, должно быть, перевернули в ней всё вверх дном.
С каждым моим разговором с руководством «Ред Булл» по поводу Албона ситуация становится всё более позитивной и конструктивной. Албон всегда был быстрым, и на данный момент он в отличной форме.
Является ли Албон кандидатом на возвращение в «Ред Булл»? Мы всегда в контакте с ним», — приводит слова Марко GrandPX.news.
Албон уже выступал в составе «Ред Булл» с 2019 по 2020 годы.
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