Каргинов выиграл второй этап «Шёлкового пути», Сотникову помог экипаж «МАЗа»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов показал быстрейший результат на втором этапе ралли-марафона «Шёлковый путь». Вторым также стал представитель челнинской команды Эдуард Николаев. В то же время у Дмитрия Сотникова возникли проблемы, и он проиграл более 24 минут.

«Коварная трасса, весь день в пыли, было сложно – догоняли, обгоняли, невозможно было подобраться. В одном месте мы ошиблись – по чужим следам уехали в поле с высокой травой и уткнулись в ручей. Колёса провалились, мы не могли сдать ни назад, ни вперёд. Долго ждали, никого не было, потом появился экипаж Виталия Мурылёва на «МАЗе», подъехал и с третьей попытки вытянул нас – ребятам отдельная благодарность. Всё остальное было в штатном режиме», — рассказал Сотников в интервью пресс-службе ралли.

«Шёлковый путь». Второй этап. Грузовой зачёт:

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 2:36.40.

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ») +1:46.

3. Сергей Вязович («МАЗ») +4:50.

4. Хоу Хоннин («КАМАЗ») +10:24.

5. Сергей Куприянов («КАМАЗ») +17:26.

6. Алексей Вишневский («МАЗ») +19:05.

7. Виталий Мурылёв («МАЗ») +19:14.

8. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») +24:35.