Андрей Каргинов прокомментировал победу на втором этапе «Шёлкового пути»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов поделился мнением о своём быстрейшем результате на втором этапе ралли-марафона «Шёлковый путь».

«Хороший день, спасибо организаторам. Рабочий спецучасток, это можно видеть по нашему состоянию, километраж немалый. Броды вносили свои коррективы, не давали расслабиться. Узкие, извилистые лесные дороги, где нужно держать рулёжку, ну и, конечно, рабочие моменты, когда на максимальной скорости нужно быть сконцентрированным. Пыль, опять же, сухое время года, жара.

Вчера мы много проиграли, поэтому сегодня старались нагнать упущенное. Думаю, сегодня мы показали хорошее время, хотя немного потеряли на обгонах. Большие острые камни не давали резать траекторию, чтобы не повредить колёса, пеньки вносили разнообразие. Пейзажи на лиазоне были очень красивыми, напомнили Алтай, но мы смотрели их на ходу из кабины», — приводит слова Каргинова пресс-служба «Шёлкового пути».