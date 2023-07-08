Николаев: в одном месте нас развернуло, и я испугался, как бы не лечь набок

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев прокомментировал третий результат на втором этапе ралли-марафона «Шёлковый путь», благодаря которому он вышел в лидеры общего зачёта ралли.
«Вторая половина спецучастка была очень скользкой и грязной. Таких условий после вчерашней аномальной жары мы не ожидали. Смогли подобраться к Сергею Вязовичу, но решили отпустить его, не рисковать. А в одном месте нас развернуло, и я испугался, как бы не лечь набок. И ещё в узком месте «поймали» сук берёзы и разбили лобовое стекло», — приводит слова Николаева пресс-служба «КАМАЗ-мастер».
«Шёлковый путь». Второй этап. Грузовой зачёт:
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 2:36.40.
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ») +1:46.
3. Сергей Вязович («МАЗ») +4:50.
4. Хоу Хоннин («КАМАЗ») +10:24.
5. Сергей Куприянов («КАМАЗ») +17:26.
6. Алексей Вишневский («МАЗ») +19:05.
7. Виталий Мурылёв («МАЗ») +19:14.
8. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») +24:35.
- 8 июля 2023
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