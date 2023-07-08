Хельмут Марко нашёл оправдание Серхио Пересу за провал в квалификации

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко объяснил 16-й результат Серхио Переса в квалификации Гран-при Великобритании.
«Мы хотели, чтобы он выехал как можно раньше, потому что сохранялась вероятность дождя. Однако мы не приняли во внимание тот факт, что потом потребуется очень много времени для прогрева шин. Это была одна из причин, почему он не добился максимума возможного на своём круге», — приводит слова Марко GPBlog.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация:
1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:26.720
2. Ландо Норрис «Макларен» +0.241
3. Оскар Пиастри «Макларен» +0.372
4. Шарль Леклер «Феррари» +0.416
5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.428
6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.435
7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.491
8. Александер Албон «Уильямс» +0.810
9. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.939
10. Пьер Гасли «Альпин» +0.969
11. Нико Хюлькенберг «Хаас» +2.176
12. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +2.215
13. Эстебан Окон «Альпин» +2.236
14. Логан Сарджент «Уильямс» +2.311
15. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +3.078
16. Серхио Перес «Ред Булл» +3.248
17. Юки Цунода «Альфа Таури» +3.305
18. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +3.403
19. Ник де Врис «Альфа Таури» +3.793
20. Кевин Магнуссен «Хаас» +5.658.
- 8 июля 2023
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