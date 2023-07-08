Хельмут Марко нашёл оправдание Серхио Пересу за провал в квалификации

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко объяснил 16-й результат Серхио Переса в квалификации Гран-при Великобритании.

«Мы хотели, чтобы он выехал как можно раньше, потому что сохранялась вероятность дождя. Однако мы не приняли во внимание тот факт, что потом потребуется очень много времени для прогрева шин. Это была одна из причин, почему он не добился максимума возможного на своём круге», — приводит слова Марко GPBlog.

Материалы по теме Перес отреагировал на 16-е место в квалификации Гран-при Великобритании

Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:26.720

2. Ландо Норрис «Макларен» +0.241

3. Оскар Пиастри «Макларен» +0.372

4. Шарль Леклер «Феррари» +0.416

5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.428

6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.435

7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.491

8. Александер Албон «Уильямс» +0.810

9. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.939

10. Пьер Гасли «Альпин» +0.969

11. Нико Хюлькенберг «Хаас» +2.176

12. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +2.215

13. Эстебан Окон «Альпин» +2.236

14. Логан Сарджент «Уильямс» +2.311

15. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +3.078

16. Серхио Перес «Ред Булл» +3.248

17. Юки Цунода «Альфа Таури» +3.305

18. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +3.403

19. Ник де Врис «Альфа Таури» +3.793

20. Кевин Магнуссен «Хаас» +5.658.