В «Хаасе» рассказали, почему в квалификации Магнуссен остановился на трассе

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал результаты гонщиков команды во вчерашней квалификации в рамках Гран-при Великобритании.

«Мы были очень близки к тому, чтобы выйти в третий сегмент квалификации. Хюлькенберг на быстром секторе оказался очень близко к впереди идущей машине, что не очень хорошо — особенно для нашего болида.

У Кевина возникли проблемы с масляной системой. Мы потеряли всё масло, надеюсь, двигатель не повреждён», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хаас».

Основная гонка на трассе «Сильверстоун» состоится сегодня, 9 июля, и начнётся в 17:00 по мск. Нико Хюлькенберг стартует с 11-й позиции, а Кевин Магнуссен — с 19-й.

«Хаас» занимает седьмое место в Кубке Конструкторов, набрав 11 очков.