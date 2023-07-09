В «Хаасе» рассказали, почему в квалификации Магнуссен остановился на трассе
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Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал результаты гонщиков команды во вчерашней квалификации в рамках Гран-при Великобритании.
«Мы были очень близки к тому, чтобы выйти в третий сегмент квалификации. Хюлькенберг на быстром секторе оказался очень близко к впереди идущей машине, что не очень хорошо — особенно для нашего болида.
У Кевина возникли проблемы с масляной системой. Мы потеряли всё масло, надеюсь, двигатель не повреждён», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хаас».
Основная гонка на трассе «Сильверстоун» состоится сегодня, 9 июля, и начнётся в 17:00 по мск. Нико Хюлькенберг стартует с 11-й позиции, а Кевин Магнуссен — с 19-й.
«Хаас» занимает седьмое место в Кубке Конструкторов, набрав 11 очков.
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