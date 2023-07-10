Гюнтер Штайнер — о ГП Великобритании: «Хаасу» просто необходимо выбираться из этой ямы
Поделиться
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал выступление команды на Гран-при Великобритании. Напомним, в Сильверстоуне пилот американской команды Нико Хюлькенберг был 13-м, а Кевин Магнуссен после того, как двигатель на его болиде загорелся, был вынужден завершить этап досрочно.
«Это был очень разочаровывающий уикенд. Нам просто не хватило темпа, и вот у нас уже третий отказ двигателя за три гонки. Конечно, легче от этого не становится. Мы должны что-то переосмыслить и посмотреть, в какую сторону нужно двигаться дальше, потому что просто необходимо выбираться из этой ямы. Естественно, все мы будем работать над этим. В этот раз у нас был неудачный день», — приводит слова Штайнера Speedcafe.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
Комментарии
- 10 июля 2023
-
13:55
-
13:49
-
13:37
-
13:03
-
12:53
-
12:31
-
11:53
-
11:48
-
11:19
-
10:39
-
10:13
-
10:08
-
09:47
-
09:46
-
00:31
-
00:11
- 9 июля 2023
-
23:31
-
23:24
-
23:08
-
22:48
-
22:45
-
21:58
-
21:54
-
21:39
-
21:35
-
21:14
-
21:14
-
20:42
-
20:29
-
20:15
-
20:13
-
19:34
-
19:25
-
19:24
-
19:18
Партнерский контент