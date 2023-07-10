Гюнтер Штайнер — о ГП Великобритании: «Хаасу» просто необходимо выбираться из этой ямы

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал выступление команды на Гран-при Великобритании. Напомним, в Сильверстоуне пилот американской команды Нико Хюлькенберг был 13-м, а Кевин Магнуссен после того, как двигатель на его болиде загорелся, был вынужден завершить этап досрочно.

«Это был очень разочаровывающий уикенд. Нам просто не хватило темпа, и вот у нас уже третий отказ двигателя за три гонки. Конечно, легче от этого не становится. Мы должны что-то переосмыслить и посмотреть, в какую сторону нужно двигаться дальше, потому что просто необходимо выбираться из этой ямы. Естественно, все мы будем работать над этим. В этот раз у нас был неудачный день», — приводит слова Штайнера Speedcafe.

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