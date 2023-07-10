Вольф назвал нынешний болид «Мерседеса» ещё одной «дивой»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу выступления команды в Сильверстоуне, сделав акцент на проблемах болида.

«Я думал, что Сильверстоун, исходя из наших исторических результатов, был лучшим шансом, но на деле всё прошло не так гладко. Возможно, есть другая трасса, где у нас есть лучший шанс, потому что характеристики машины изменились.

Я всегда верю, что мы можем победить Макса с нашей командой, лучшими гонщиками, нам просто нужно дать им машину, которая будет более предсказуемой, а не «Диву 2.0».

Я думаю, что в целом машина была не такой, какой мы видели её в Сильверстоуне в последние годы. На этой трассе мы были действительно доминирующими и сильными. В этот раз в квалификации мы испытывали трудности со сцеплением с трассой на выходах из поворотов, а высокая скорость была совсем не на высоте по сравнению с нашими прямыми конкурентами», — приводит слова Вольфа RaceFans.

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