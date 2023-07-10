Каргинов выиграл оба спецучастка на 4-м этапе «Шёлкового пути»

Андрей Каргинов, представляющий команду «КАМАЗ», стал лучшим в зачёте грузовиков на четвёртом этапе ралли «Шёлковый путь», выиграв оба спецучастка. На первом спецучастке (118,14 км) Каргинов продемонстрировал результат 1 час 18 минут 59 секунд, на втором гонщик преодолел дистанцию 75,69 км за 50 минут 47 секунд. Заезд прошёл по маршруту Магнитогорск – Оренбург.
Результаты первого спецучастка четвёртого этапа:
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 1:18:59
2. Сергей Вязович («МАЗ») +1:43
3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») +1:58.
4. Хоу Хоннин («КАМАЗ») +2:31
5. Сергей Куприянов («КАМАЗ») +5:43
6. Эдуард Николаев («КАМАЗ») +12:57
7. Алексей Вишневский («МАЗ») +27:19
Результаты второго спецучастка четвёртого этапа:
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 0:50:47
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») +0:34
3. Сергей Вязович («МАЗ») +1:10
4. Виталий Мурылёв («МАЗ») +1:32
5. Сергей Куприянов («КАМАЗ») +3:18
6. Хоу Хоннин («КАМАЗ») +3:31
7. Эдуард Николаев («КАМАЗ») +4:56.
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