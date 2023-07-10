Каргинов выиграл оба спецучастка на 4-м этапе «Шёлкового пути»

Андрей Каргинов, представляющий команду «КАМАЗ», стал лучшим в зачёте грузовиков на четвёртом этапе ралли «Шёлковый путь», выиграв оба спецучастка. На первом спецучастке (118,14 км) Каргинов продемонстрировал результат 1 час 18 минут 59 секунд, на втором гонщик преодолел дистанцию 75,69 км за 50 минут 47 секунд. Заезд прошёл по маршруту Магнитогорск – Оренбург.

Результаты первого спецучастка четвёртого этапа:

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 1:18:59

2. Сергей Вязович («МАЗ») +1:43

3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») +1:58.

4. Хоу Хоннин («КАМАЗ») +2:31

5. Сергей Куприянов («КАМАЗ») +5:43

6. Эдуард Николаев («КАМАЗ») +12:57

7. Алексей Вишневский («МАЗ») +27:19

Результаты второго спецучастка четвёртого этапа:

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 0:50:47

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») +0:34

3. Сергей Вязович («МАЗ») +1:10

4. Виталий Мурылёв («МАЗ») +1:32

5. Сергей Куприянов («КАМАЗ») +3:18

6. Хоу Хоннин («КАМАЗ») +3:31

7. Эдуард Николаев («КАМАЗ») +4:56.