F1-Insider: Риккардо заменит Ника де Вриса после летнего перерыва

Австралийский пилот Даниэль Риккардо заменит голландца Ника де Вриса в «Альфа Таури» после летнего перерыва. Об этом информирует издание F1-Insider. Сообщается, что смена произойдёт после летнего перерыва в Формуле-1.
В настоящий момент Риккардо является резервным пилотом «Ред Булл». Ранее в прессе не раз появлялись сообщения, что де Врис может потерять место в «Альфа Таури».
Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 Риккардо покинул «Макларен», за который дебютировал в 2021 году. За время выступлений в британской команде Даниэль всего однажды поднимался на подиум, выиграв Гран-при Италии.
В общем зачёте пилотов де Врис в настоящий момент занимает последнее место. Пилот не набрал ни одного очка.
Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1:
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