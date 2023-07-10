F1-Insider: Риккардо заменит Ника де Вриса после летнего перерыва

Австралийский пилот Даниэль Риккардо заменит голландца Ника де Вриса в «Альфа Таури» после летнего перерыва. Об этом информирует издание F1-Insider. Сообщается, что смена произойдёт после летнего перерыва в Формуле-1.

В настоящий момент Риккардо является резервным пилотом «Ред Булл». Ранее в прессе не раз появлялись сообщения, что де Врис может потерять место в «Альфа Таури».

Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 Риккардо покинул «Макларен», за который дебютировал в 2021 году. За время выступлений в британской команде Даниэль всего однажды поднимался на подиум, выиграв Гран-при Италии.

В общем зачёте пилотов де Врис в настоящий момент занимает последнее место. Пилот не набрал ни одного очка.

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