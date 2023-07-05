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Переход Даниэля Риккардо в «Альфа Таури» — достоин ли австралийский гонщик нового контракта в Формуле-1?

Риккардо в «Альфа Таури» — плохая идея. Что не так с потенциальным камбэком Дэна?
Лев Дорогов
Риккардо в «Альфа Таури» — плохая идея. Мнение
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Главная трансферная интрига этого лета.

Дебютант «Королевских гонок» Ник де Врис настолько сильно разочаровал руководство «Ред Булл», что Хельмут Марко публично рассуждает о возможном увольнении голландского пилота прямо по ходу этого сезона. Если верить инсайдерам, главным кандидатом на освободившееся место в «Альфа Таури» является резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо. Казалось бы, опытный австралиец – отличный вариант для младшей команды «быков», но это только на первый взгляд.

Ещё год назад Риккардо показывал ужасные результаты

Во второй половине 2010-х Даниэль Риккардо считался одним из самых способных пилотов Формулы-1. Австралиец периодически побеждал за «Ред Булл», а также вполне достойно противостоял юному гению Максу Ферстаппену во внутрикомандной дуэли. С персоной голландца во многом и был связан произошедший в конце 2018-го разрыв Риккардо с «Ред Булл»: «быки» откровенно делали ставку на Макса, что не устраивало Дэна.

Следующие два сезона Риккардо проведёт в «Рено», но особой радости это сотрудничество австралийцу не принесёт: так и не дождавшись стремительного прогресса со стороны команды, Даниэль покинет французов ради «Макларена». Кто бы мог подумать, что этот переход во многом погубит формульную карьеру Дэна.

Оказывается, в «Рено» у Риккардо всё было очень даже ничего

Оказывается, в «Рено» у Риккардо всё было очень даже ничего

Фото: Mark Thompson/Getty Images

В стане «оранжевых» Риккардо предстал в худшей версии себя. Несмотря на победу в Монце, дебютный сезон в «Макларене» Дэн провёл не лучшим образом, по всем фронтам уступив своему напарнику Ландо Норрису. Дальше – хуже. В следующем сезоне Риккардо так вообще превратился в одного из худших гонщиков пелотона. Австралиец был разгромлен всё тем же Норрисом во внутрикомандном сражении (20-2 в квалификационном сражении и 122-37 – по очкам).

Даниэль настолько разочаровал руководство «оранжевых», что ему заплатили кучу денег и и предпочли вчерашнего юниора с нулевым опытом в Ф-1 Оскара Пиастри. После провала в «Макларене» у Риккардо было не так уж и много вариантов продолжения карьеры, поэтому он легко согласился стать резервным пилотом в своей «родной» команде «Ред Булл».

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Против Риккардо есть два аргумента

Оказавшись на скамейке запасных в «Ред Булл», Риккардо, по сути, поставил свою формульную карьеру на бессрочную паузу. Занять место боевого пилота в одной из двух команд «быков» он может только в экстренном случае. И, судя по всему, этот случай как раз настал.

Новичок «Альфа Таури» Ник де Врис тотально разочаровал боссов «тауриновых», так что, скорее всего, увольнение голландца – вопрос времени. Предполагается, что чемпион Формулы-Е покинет младшую команду «быков» после летней паузы в чемпионате. Сегодня наиболее вероятным кандидатом на замену провалившегося дебютанта видится Риккардо.

В пользу австралийца говорит его внушительный опыт (12 сезонов в Ф-1), яркий отрезок в составе «Ред Булл», а также доступность – его хоть прямо сейчас можно посадить в кокпит «Альфа Таури». Впрочем, несмотря на очевидные преимущества Риккардо, его вероятный камбэк – достаточно сомнительный ход руководства «быков».

Ник де Врис пока не стал своим в Формуле-1

Ник де Врис пока не стал своим в Формуле-1

Фото: Peter Fox/Getty Images

Первое, что настораживает во всей этой истории – актуальная форма австралийского пилота. Приход столь опытного гонщика в «молодёжную» команду «быков» может осуществляться только с одной целью – улучшить результаты здесь и сейчас. На данный момент «Альфа Таури» занимает унизительное последнее место в Кубке конструкторов, имея в своём активе всего лишь два очка. Столь удручающее положение дел стало следствием в том числе ужасных выступлений Ника де Вриса – в командном зачёте «Альфа Таури» сражается исключительно силами Юки Цуноды.

Но сможет ли Риккардо выступить намного лучше де Вриса, большой вопрос. В прошлом году австралиец выдал худший сезон в своей карьере – последний раз он демонстрировал приличные результаты на постоянной основе аж три года назад. К тому же нельзя забывать, что Риккардо банально не пилотировал актуальный болид «Альфа Таури», и неизвестно, сколько времени у него уйдёт на адаптацию к незнакомой машине.

Сможет ли Риккардо быстро адаптироваться к слабой машине «Альфа Таури»?

Сможет ли Риккардо быстро адаптироваться к слабой машине «Альфа Таури»?

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Второй фактор, играющий против возвращения Дэна – статус. Да, Риккардо – именитый гонщик и восьмикратный победитель Гран-при Формулы-1, но не будем забывать, в какую команду готовится прийти Даниэль. Всё-таки «Альфа Таури (в прошлом «Торо Россо») изначально задумывалась именно как место для обкатки потенциальных пилотов «Ред Булл». Иными словами, одна из главных задач младшей команды «быков» – подготовка гонщиков для «старшего брата». Вписывается ли 34-летний Риккардо в концепцию «Альфа Таури»? Понятно, нет. Всё-таки команда «быков» предназначена для будущих, а не бывших пилотов «Ред Булл».

Конечно, можно предположить, что боссы «тауриновых» рассматривают Риккардо в качестве потенциального сменщика Серхио Переса (контракт с «Ред Булл» истекает в конце 2024-го), а переход в «Альфа Таури» – некий тест на профпригодность. Но даже если Перес не продлит контракт с «Ред Булл», у австрийцев наверняка будут куда более привлекательные варианты, нежели 35-летний ветеран, не так давно потерявший место в пелотоне Ф-1. Поэтому своим присутствием в «Альфа Таури» Даниэль попросту отберёт место у одного из талантливых юниоров «Ред Булл».

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Кто ещё может заменить де Вриса?

Помимо Риккардо, на место де Вриса претендуют как минимум три пилота: Лиам Лоусон, Алекс Палоу, Аюму Иваса. Каждый из них видится достаточно перспективным вариантом для системы «Ред Булл».

Например, Лоусон в этом году потрясающе стартовал в Супер Формуле, став первым пилотом, кому удалось выиграть дебютную гонку в японском первенстве. По прошествии пяти этапов Лиам занимает вторую строчку в личном зачёте, имея в своём активе две победы. Успехи в Японии особенно ценны тем, что среди всех гоночных серий именно Супер Формула может похвастаться наиболее близкой к Ф-1 по скорости техникой.

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Помимо Лоусона, другим кандидатом на повышение является его коллега по академии «Ред Булл» Аюму Иваса. В прошлом году японец стал едва ли не лучшим новичком Формулы-2, продемонстрировав впечатляющий прогресс по ходу чемпионата. В этом году Иваса смотрится ещё увереннее: по итогам первой половины сезона Аюму расположился на третьей строчке личного зачёта, сохраняя хорошие шансы на чемпионский титул.

Ещё одним претендентом на место в «Альфа Таури» неожиданно для многих стал блистающий в IndyCar Алекс Палоу. В активе испанца уже имеется один титул за океаном, с большой долей вероятности он повторит успех в этом году. Пилот «Чип Ганасси» набрал фантастическую форму, одержав четыре победы в последних пяти гонках. Только тотальное невезение может помешать испанцу в завоевании второго титула.

Неоспоримым плюсом Палоу является его способность адаптироваться к новым условиям. Алекс с ходу выдавал приличные результаты в японской Супер Формуле и IndyCar – совершенно разных по специфике чемпионатах. Вполне вероятно, и с адаптацией к Формуле-1 у испанца не возникнет больших затруднений.

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Как мы видим, у «Ред Булл» есть куда более интересные и перспективные варианты, нежели Риккардо. Впрочем, сбрасывать со счетов Ника де Вриса также не стоит. Кто знает, может, голландский пилот переживёт чудесное преображение и убедит руководство «быков» предоставить ему ещё один шанс. На исправление ситуации у де Вриса есть как минимум несколько гонок. Это будут самые важные заезды в карьере голландца.

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