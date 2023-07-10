Хорнер пригласил на барбекю всех гонщиков Формулы-1 — согласилась примерно половина

Во время гоночного уикенда в Великобритании руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер организовал барбекю, на которое позвал всех пилотов Формулы-1.
Барбекю Кристиан делал в субботу вечером, вскоре после квалификации. Однако не все гонщики откликнулись на его приглашение. Сам Хорнер заявил, что прийти изъявили желание примерно половина пилотов. В числе тех, кто откликнулся, оказались Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Ландо Норрис («Макларен»).
«Максу понравилось гоняться с Ландо. Между ними было большое уважение. На барбекю было видно, как много они разговаривали, обсуждая разные моменты на трассе. Все ли пришли? Нет, нет, примерно половина пилотов», — приводит слова Хорнера GPFans.
Фото: Из личного архива Кристиана Хорнера
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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