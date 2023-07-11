Николаев показал лучший результат на пятом этапе «Шёлкового пути», опередив Вязовича

Эдуард Николаев, представляющий команду «КАМАЗ», стал лучшим в зачёте грузовиков на пятом этапе ралли «Шёлковый путь». Второе место у Сергея Вязовича («МАЗ»). Третий результат показал Андрей Каргинов («КАМАЗ»).
Результаты 5-го этапа:
1. Эдуард Николаев («КАМАЗ») 2:15.40.
2. Сергей Вязович («МАЗ») +1.28.
3. Андрей Каргинов («КАМАЗ») +1.37.
4. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») +2.24.
5. Сергей Куприянов («КАМАЗ») +11:20.
6. Хоу Хоннин («КАМАЗ») +18.50.
«Сегодня нас в первый раз за всю гонку настигли неприятности. Мы накатывали на Андрея Каргинова, приблизились — и в этот момент, за 60 километров до финиша, отлетел протектор от заднего левого колеса. Собирались менять, но по приборам было видно, что воздух ещё есть. Решили рискнуть, потому что замена — это шесть-восемь минут. В итоге полностью сбавили темп — в правых поворотах приходилось почти полностью останавливаться. Но без протектора отдали две минуты, так что риск оправдался. Хорошо, что обошлось так, — надеюсь, это будет самая большая наша неприятность за всю гонку», — сказал Сергей Вязович.
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