Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Руководитель «Альфа Таури»: не сомневаемся в навыках Риккардо, нам будет полезен его опыт

Руководитель «Альфа Таури»: не сомневаемся в навыках Риккардо, нам будет полезен его опыт
Комментарии

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал кадровые перестановки. Ранее стало известно, что нидерландский гонщик Ник де Врис покидает команду, а на его место на правах аренды до конца сезона пришёл резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо.

«Я очень рад снова приветствовать Даниэля в команде. Мы не сомневаемся в его навыках пилотирования, и он уже знает многих из нас, так что его интеграция будет лёгкой и понятной. Команде также будет полезен его опыт, поскольку он является восьмикратным победителем Гран-при Формулы-1.

Также я хотел бы поблагодарить Ника за его ценный вклад во время работы в «Альфа Таури» и пожелать ему всего наилучшего в будущем», — приводит слова Тоста пресс-служба «Альфа Таури».

Материалы по теме
«Альфа Таури» объявила о переходе Риккардо до конца сезона на правах аренды
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023