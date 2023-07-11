Руководитель «Альфа Таури»: не сомневаемся в навыках Риккардо, нам будет полезен его опыт

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал кадровые перестановки. Ранее стало известно, что нидерландский гонщик Ник де Врис покидает команду, а на его место на правах аренды до конца сезона пришёл резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо.

«Я очень рад снова приветствовать Даниэля в команде. Мы не сомневаемся в его навыках пилотирования, и он уже знает многих из нас, так что его интеграция будет лёгкой и понятной. Команде также будет полезен его опыт, поскольку он является восьмикратным победителем Гран-при Формулы-1.

Также я хотел бы поблагодарить Ника за его ценный вклад во время работы в «Альфа Таури» и пожелать ему всего наилучшего в будущем», — приводит слова Тоста пресс-служба «Альфа Таури».