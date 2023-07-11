«Альфа Таури» объявила о переходе Риккардо до конца сезона на правах аренды

Бывший пилот «Макларена» Даниэль Риккардо официально объявлен в качестве пилота команды «Альфа Таури». Нидерландский пилот Ник де Врис покидает команду.

«Альфа Таури» объявляет, что Даниэль Риккардо присоединится к команде на правах аренды из «Ред Булл» до конца текущего сезона Формулы-1, начиная с предстоящего Гран-при Венгрии», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте команды.

«Я рад вернуться на трассу с семьёй «Ред Булл», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Альфа Таури».

После ухода из «Макларена» в конце прошлого сезона Риккардо был резервным пилотом «Ред Булл».

28-летний Ник де Врис проводил свой первый сезон в Формуле-1 и ни разу не сумел попасть в очковую зону.

Гран-при Венгрии состоится с 21 по 23 июля.