Ван дер Гарде: не ожидал, что для Ника всё закончится так быстро, его уволили слишком рано

Экс-пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде высказался об увольнении Ника де Вриса из «Альфа Таури». Ранее стало известно, что нидерландского гонщика заменит австралийский пилот Даниэль Риккардо.

«Никогда не ожидал, что для Ника всё закончится так быстро. Если оглянуться назад, на количество времени, которое ему дали, чтобы привыкнуть к машине, и прогресс, которого он добился медленно, но верно, на мой взгляд, то его увольнение произошло слишком рано. Мне больно видеть Ника в такой ситуации.

Помню, когда моя карьера закончилась столь быстро, я не мог смотреть гонки. Это понятно, но давайте не будем забывать, что этот парень чертовски быстр, отлично зарекомендовал себя во многих категориях и у него впереди блестящее будущее в автоспорте.

Возможно, ещё слишком рано фокусировать на этом внимание, но важно помнить: не унывай, и ты можешь гордиться собой, приятель», — написал ван дер Гарде в своём «твиттере».