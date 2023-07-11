Китайский гонщик рассказал, за счёт чего показывает хорошие результаты в составе «КАМАЗа»

Китайский гонщик Хоу Хоннин, представляющий команду «КАМАЗ», высказался о своём выступлении на ралли «Шёлковый путь». Хоннин занимает пятое место в классификации грузовиков после пятого этапа.
«Наш результат – заслуга людей, которые ежедневно делятся с нами советами и знаниями, помогают с вождением. Спасибо пилотам «КАМАЗ-мастер» за ценные подсказки. На подиуме будет сложно финишировать: есть экипажи, которые едут быстрее и увереннее. Мы несколько раз ошиблись, уезжали не туда, также меняли проколотое колесо. В общей сложности потеряли около 10 минут.
Со своей стороны постоянно рекомендую китайским гонщикам приезжать на «Шёлковый путь». У нас пока нет крутых грузовых команд, как «КАМАЗ-мастер» в России, но очень много участников на внедорожниках. И если в следующем году ралли пройдёт по территории Китая, то стоит ждать большое количество экипажей – наш автоспорт развивается серьёзными темпами», — приводит слова гонщика пресс-служба команды.
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