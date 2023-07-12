Андрей Каргинов из «КАМАЗ-мастер» стал победителем 6-го этапа «Шёлкового пути»

Андрей Каргинов, представляющий команду «КАМАЗ-мастер», стал лучшим в зачёте грузовиков на шестом этапе ралли-рейда «Шелковый путь». Заезд проходил по маршруту Самара — Саратов. Вторым был Дмитрий Сотников (также «КАМАЗ-мастер»). Третье время у Сергея Вязовича («МАЗ»).

«Шёлковый путь». Результаты 6-го этапа в зачёте грузовиков:

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») 1:09.08.

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») + 0.33.

3. Сергей Вязович («МАЗ») +1.08.

4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +1.32.

5. Алексей Вишневский («МАЗ») +1:52.

«Шёлковый путь». Грузовой зачёт. Генеральная классификация после 6-го этапа:

1. Сергей Вязович («МАЗ») 13:41:37.

2. Андрей Каргинов («КАМАЗ») +00:01:37.

3. Эдуард Николаев («КАМАЗ») +00:14:43.

4. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») +00:36:23.

5. Хоу Хоннин («КАМАЗ») +00:54:31.

6. Сергей Куприянов («КАМАЗ») +1:02:32.