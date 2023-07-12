Андрей Каргинов из «КАМАЗ-мастер» стал победителем 6-го этапа «Шёлкового пути»

Андрей Каргинов, представляющий команду «КАМАЗ-мастер», стал лучшим в зачёте грузовиков на шестом этапе ралли-рейда «Шелковый путь». Заезд проходил по маршруту Самара — Саратов. Вторым был Дмитрий Сотников (также «КАМАЗ-мастер»). Третье время у Сергея Вязовича («МАЗ»).
«Шёлковый путь». Результаты 6-го этапа в зачёте грузовиков:
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») 1:09.08.
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») + 0.33.
3. Сергей Вязович («МАЗ») +1.08.
4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +1.32.
5. Алексей Вишневский («МАЗ») +1:52.
«Шёлковый путь». Грузовой зачёт. Генеральная классификация после 6-го этапа:
1. Сергей Вязович («МАЗ») 13:41:37.
2. Андрей Каргинов («КАМАЗ») +00:01:37.
3. Эдуард Николаев («КАМАЗ») +00:14:43.
4. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») +00:36:23.
5. Хоу Хоннин («КАМАЗ») +00:54:31.
6. Сергей Куприянов («КАМАЗ») +1:02:32.
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