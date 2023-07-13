Боттас: мне очень интересен проект «Ауди», и я стремлюсь стать его частью
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Финский гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал о своём интересе к проекту «Ауди», связанному с Формулой-1.
Напомним, «Ауди» планирует дебютировать в Формуле-1 в 2026 году.
«Для меня проект «Ауди» очень интересен. Не буду врать, я стремлюсь стать его частью. Думаю, что это будет большая возможность для моей карьеры, и это определённо будет интересно.
Планирую ли я остаться в «Альфа Ромео» вплоть до сотрудничества с «Ауди»? Пока об этом говорить рано. Контракт действует до конца следующего года. В итоге мы обсудим вопрос, но не сейчас. Безусловно, я чувствую, что могу провести ещё много, много лет. Пока не думаю, что будет в мире ином! Так что да, я нацелен остаться», — приводит слова Боттаса PlanetF1.
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