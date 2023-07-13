Лидеры «Шёлкового пути» Каргинов и Вязович потеряли время на седьмом этапе

Гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович и представитель команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов, ведущие борьбу за первое место в общем зачёте ралли-марафона «Шёлкового пути», оба потеряли время на седьмом этапе гонки. У Вязовича возникли проблемы с колёсами, в то время как Каргинов допустил одну навигационную ошибку.

«Мы взяли хороший темп, но на 140-м километре первого спецучастка опять «разулось» левое заднее колесо. Снова решили не менять его и в итоге повредили этим колесом автомобиль. Добрались до финиша, приехали на сервис и поменяли колёса — взяли с техничек. Но за два километра до нейтрализации взорвались и они. На замене колёс потеряли около восьми минут, после чего поехали на все деньги. Через 20 километров левое заднее опять начало спускать. Вспомнили, что во время замены я не вернулся к колесу и не докрутил его. Оно открутилось, пришлось останавливаться — докрутили. Отдали ещё минуты две. Рисковали везде, во всех узких местах — даже сумели накатить на экипажи «КАМАЗ-мастер», — рассказал Вязович после финиша.

«Шёлковый путь». Седьмой этап. Первый спецучасток.

1. Эдуард Николаев (КАМАЗ) — 1:31:53.

2. Сергей Вязович (МАЗ) +0:15.

3. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +0:28.

4. Андрей Каргинов (КАМАЗ) +1:07.

5. Алексей Вишневский (МАЗ) +2:27.

6. Виталий Мурылёв (МАЗ) +6:43.

7. Сергей Куприянов (КАМАЗ) +7:24.

8. Хоу Хоннин (КАМАЗ) +10:35.

«Шёлковый путь». Седьмой этап. Второй спецучасток.

1. Эдуард Николаев (КАМАЗ) — 2:56:26.

2. Сергей Вязович (МАЗ) +3:40.

3. Хоу Хоннин (КАМАЗ) +5:48.

4. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +6:16.

5. Сергей Куприянов (КАМАЗ) +6:19.

6. Андрей Каргинов (КАМАЗ) +8:23.

7. Алексей Вишневский (МАЗ) +28:00.

В генеральной классификации Вязович ранее опережал Каргинова на полторы минуты, а теперь отрыв вырос до семи с половиной минут. Эдуард Николаев уступает белорусу десять минут.