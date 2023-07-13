Лидеры «Шёлкового пути» Каргинов и Вязович потеряли время на седьмом этапе

Гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович и представитель команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов, ведущие борьбу за первое место в общем зачёте ралли-марафона «Шёлкового пути», оба потеряли время на седьмом этапе гонки. У Вязовича возникли проблемы с колёсами, в то время как Каргинов допустил одну навигационную ошибку.
«Мы взяли хороший темп, но на 140-м километре первого спецучастка опять «разулось» левое заднее колесо. Снова решили не менять его и в итоге повредили этим колесом автомобиль. Добрались до финиша, приехали на сервис и поменяли колёса — взяли с техничек. Но за два километра до нейтрализации взорвались и они. На замене колёс потеряли около восьми минут, после чего поехали на все деньги. Через 20 километров левое заднее опять начало спускать. Вспомнили, что во время замены я не вернулся к колесу и не докрутил его. Оно открутилось, пришлось останавливаться — докрутили. Отдали ещё минуты две. Рисковали везде, во всех узких местах — даже сумели накатить на экипажи «КАМАЗ-мастер», — рассказал Вязович после финиша.
«Шёлковый путь». Седьмой этап. Первый спецучасток.
1. Эдуард Николаев (КАМАЗ) — 1:31:53.
2. Сергей Вязович (МАЗ) +0:15.
3. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +0:28.
4. Андрей Каргинов (КАМАЗ) +1:07.
5. Алексей Вишневский (МАЗ) +2:27.
6. Виталий Мурылёв (МАЗ) +6:43.
7. Сергей Куприянов (КАМАЗ) +7:24.
8. Хоу Хоннин (КАМАЗ) +10:35.
«Шёлковый путь». Седьмой этап. Второй спецучасток.
1. Эдуард Николаев (КАМАЗ) — 2:56:26.
2. Сергей Вязович (МАЗ) +3:40.
3. Хоу Хоннин (КАМАЗ) +5:48.
4. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +6:16.
5. Сергей Куприянов (КАМАЗ) +6:19.
6. Андрей Каргинов (КАМАЗ) +8:23.
7. Алексей Вишневский (МАЗ) +28:00.
В генеральной классификации Вязович ранее опережал Каргинова на полторы минуты, а теперь отрыв вырос до семи с половиной минут. Эдуард Николаев уступает белорусу десять минут.
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