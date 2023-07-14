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Вольф объяснил, почему «Мерседес» не использует концепцию «Ред Булл» при разработке болида

Вольф объяснил, почему «Мерседес» не использует концепцию «Ред Булл» при разработке болида
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что специалисты его команды во время работы над машиной в аэродинамической трубе проверяли решения, используемые «Ред Булл», но не обнаружили никаких преимуществ. Более того, по словам Вольфа, специалисты заметили потерю прижимной силы.

«Уже на самом раннем этапе в аэродинамической трубе у нас была разработана концепция с боковыми понтонами и кузовом. Мы хотели посмотреть, какие возможности могли бы открыть и насколько это повысит производительность. Кроме того, потеря прижимной силы, по нашим меркам, была существенной. Так что это не то, чем мы хотели заниматься в начале года.

Изменим ли мы направление нашего дизайна? Я думаю, у нас отличная группа инженеров во главе с Джеймсом Эллисоном. Но я уверен, что будет интересно посмотреть на шаг, который сделал «Макларен», — приводит слова Вольфа Motorsport.

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