Взлёт «Макларена» — оплеуха по «Мерседесу» и «Феррари». 5 главных итогов ГП Великобритании

Команда «Макларен» стала главной звездой Гран-при Великобритании Ф-1: и в квалификации, и в гонке «оранжевые» оказались ближайшими преследователями «Ред Булл». Как объяснить стремительный прорыв команды и что ещё важного произошло на 11-м Гран-при сезона?

Как «Макларен» так рванул вверх?

На самом деле в Уокинге ещё до старта сезона предупреждали: начнём так себе, но уже готовятся достойные новинки, которые позволят сделать шаг вперёд. И всё же думалось, что этих обновлений в лучшем случае хватит для борьбы с «Альпин» за звание лучшего середняка, однако на практике «Макларен» взял да и оставил позади вообще всех, кроме непобедимого «Ред Булл» — шок!

Новинки MCL60 успешно опробовал Ландо Норрис на Гран-при Австрии: уже в Шпильберге его болид был третьим по скорости. И всё же думалось, что это разовое явление, тем более что британец традиционно хорош на «Ред Булл Ринге». Однако в Сильверстоуне «Макларен» не просто удержал прежний уровень, а даже сделал ещё один шаг вперёд — причём темп Ландо вполне поддержал и Оскар Пиастри, впервые опробовавший обновлённый болид.

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В чём секрет? Авторитетный обозреватель The Race Марк Хьюз обратил внимание, что даже не самые удачные болиды Ф-1 нового поколения спокойно справляются со скоростными поворотами, так что на «Сильверстоуне» важнее низкое лобовое сопротивление и хорошая работа в медленных поворотах. По второму пункту ещё посмотрим на «Макларен» на Гран-при Венгрии, а вот хорошая «максималка» на прямых дала огромное преимущество как Норрису с Пиастри, так и пилотам «Уильямса» — темп этой команды в Сильверстоуне тоже удивил. По сути с граунд-эффектом скоростные повороты «Сильверстоуна» превращаются в прямые, на которых две команды-легенды традиционно хороши.

Теперь, повторимся, будет интересно посмотреть на «Макларен» на медленной трассе «Хунгароринг», где «максималка» куда менее важна, а требования к болидам совершенно другие. А вот на Гран-при Бельгии перед летней паузой, похоже, точно надо снова ставить на подиум Норриса или Пиастри.

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Кризис «Мерседеса» и «Феррари»

Несмотря на подиум Льюиса Хэмилтона, вряд ли Тото Вольф и компания могут быть довольны прошедшим этапом. По сути «Мерседес» наблюдает, как его резко обошла команда-клиент, ещё недавно барахтавшаяся где-то далеко позади. Выходит, техдепартамент «Макларена» работает куда эффективнее, чем инженеры «Серебряных стрел»?

Неудивительно, что Хэмилтон уже призывает свою команду срочно во всём разобраться и указывает: смотрите, пока мы пытались пойти своим путём и потом нехотя начали копировать отдельные решения «Ред Булл», «Макларен» занялся копипастом куда более активно и разом отыграл секунду. Логичный вопрос: не становятся ли инженеры «Мерседеса», а заодно и «Феррари» жертвами собственной заносчивости? Нет ли у них внутреннего сопротивления решению просто скопировать идеи, уже апробированные коллегами?

Гран-при Великобритании вышел для «Феррари» однозначно неудачным Фото: Mark Thompson/Getty Images

К слову, о «Феррари». Не стоит делать совсем уж серьёзных выводов о темпе команды: из-за проблем Леклера в пятницу итальянцы не разобрались с работой шин, сделали неверные выводы и действовали в гонке слишком консервативно. Излишнее стремление поберечь резину и ранние пит-стопы стоили «Скудерии» и скорости, и времени, которое конкуренты сэкономили при выезде сейфти-кара.

Провал «Альпин»

Вы наверняка помните, как после неудачного старта сезона босс «Альпин» Лоран Росси жёстко раскритиковал собственную команду. Помимо прочего, француз тогда заявил, что не собирается снимать с подопечных задачу побороться за четвёртое место в Кубке конструкторов. Цель уже тогда выглядела фантастической, однако ж Росси сказал, что её невыполнение станет провалом.

Что ж, теперь «Альпин» ожидает провал в квадрате: судя по прогрессу «Макларена», французы не имеют шансов побороться даже с ним. Заводская команда откатилась на шестое место, на котором, судя по всему, и завершит сезон. Не удивимся, если в «Альпин» снова начнутся внутренние разборки и увольнения. И большой вопрос, насколько эффективен такой стиль управления со стороны Росси.

Плохие новости для середняков

Прогресс «Макларена» — плохие новости и для остальных команд средней группы. С учётом невероятной надёжности нынешних болидов Ф-1, у середняков практически не остаётся шансов набрать очки. Если с гонщиками «Ред Булл», «Мерседеса» и «Феррари» ничего не случается, они гарантированно забирают шесть мест в очковой зоне. Добавим сюда Фернандо Алонсо и теперь, похоже, двух гонщиков «Макларена» — это уже девять позиций из десяти. Наконец, на отдельных Гран-при явно сильнее середняков «Альпин». Да и Стролл не всегда плох.

Вот и получается, что шансы остальных на попадание в очковую зону становятся мизерными. В Сильверстоуне вот повезло Албону: своевременный выезд сейфти-кара и высокая «максималка» позволили Алексу набрать четыре очка за восьмое место. Но такие праздники станут всё большей редкостью.

Что с правилами?

Увы, и Гран-при Великобритании не обошёлся без странных судейских решений. Буквально утром в воскресенье мы наблюдали в гонке Формулы-1, как Виктор Мартинс обогнал соперника, заехав на обочину, и получил за это штраф в пять секунд. А ещё один пилот после аналогичного манёвра сам моментально вернул позицию, осознавая, что в противном случае получит наказание.

И что мы видим в гонке Ф-1? Лэнс Стролл опережает Пьера Гасли, полностью проезжая по обочине, судьи начинают своё расследование и… решают, что канадец правил не нарушал! Как так? Возможно, стюарды посчитали, что пилот «Альпин» сам выдавил «Астон Мартин» на обочину, однако нечто подобное происходило и в Формуле-2, но не являлось оправданием для обогнавших гонщиков. Очередная судейская непоследовательность налицо.

«Если ты выезжаешь на обочину, то должен вернуть позицию — всё просто. Просто несправедливо, что нет последовательности. Теперь, получается, в следующей гонке позволено кого-то обгонять за пределами трассы. А потом ты получишь штраф в пять секунд. Так что я просто не могу понять», — удивлялся после финиша Пьер Гасли, и мы разделяем эти вопросы француза.

Вывод один: ждать, что решения стюардов в Ф-1 когда-то станут понятными и логичными, просто не следует.