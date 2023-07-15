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Карякин выиграл «Шёлковый путь» в зачёте мотовездеходов, опередив Русинова

Карякин выиграл «Шёлковый путь» в зачёте мотовездеходов, опередив Русинова
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Анастасия Нифонтова из команды G-Drive Racing выиграла финальный, девятый этап ралли-рейда «Шёлковый путь». Российский гонщик Сергей Карякин, представляющий команду Snag Racing Team, финишировал вторым по итогам финального этапа и сохранил отрыв от своего конкурента в борьбе за итоговую победу в зачёте мотовездеходов Романа Русинова из команды G-Drive Racing.

«Шёлковый путь». Результаты финального, девятого этапа в зачёте мотовездеходов:

1. Анастасия Нифонтова (G-Drive Racing) — 1:31.14.
2. Сергей Карякин (Snag Racing Team) +1.13.
3. Роман Русинов (G-Drive Racing) +1.18.
3. Дмитрий Черкесов (без команды) +3.24.
4. Алексей Черкесов (без команды) +3.33.
5. Дмитрий Мордкович (TEAM MARIA OPARINA) +15.44.

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