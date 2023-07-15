Сергей Вязович принёс «МАЗу» первую победу в ралли-рейде «Шёлковый путь»

Завершился финальный, девятый этап ралли-рейда «Шёлковый путь», победителем которого стал представляющий команду «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев. Сергей Вязович из белорусской команды «МАЗ» финишировал на второй строчке по итогам девятого этапа и сохранил первое место в общем зачёте грузовиков. Это первая победа команды «МАЗ» на ралли-рейде «Шёлковый путь».

«Шёлковый путь». Результаты финального, девятого этапа в зачёте грузовиков:

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 1:29.35.

2. Сергей Вязович («МАЗ») +2.50.

3. Алексей Вишневский («МАЗ») +3.18.

4. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +8.29.

5. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +14.08.

В общем зачёте грузовиков Сергей Вязович сохранил лидерство, Эдуард Николаев благодаря победе на девятом этапе обошёл Каргинова и стал вторым, Каргинов остался на третьем месте по итогам ралли-рейда.