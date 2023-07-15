Хюлькенберг: у меня были разговоры с «Ред Булл», но я не чувствовал, что это всерьёз

Пилот «Хааса», немецкий ветеран Нико Хюлькенберг признался, что в прошлом вёл переговоры с командой «Ред Булл», которые, по его словам, так и не привели ни к чему серьёзному.

«Было несколько разговоров с Хельмутом [Марко], но у меня ни разу не было ощущения, что это всерьёз. Было бы здорово оказаться в такой статусной команде. Быть напарником Макса — действительно непростая задача. Вероятно, это самое тяжёлое место во всей решётке.

Каким я вижу Макса? Он настоящий убийца, невероятно хорош. У него огромный природный талант, и при этом он приятный человек. Он просто говорит вам, что происходит, и честен в этом. Я ценю это», – приводит слова Хюлькенберга FormulaPassion.

Ранее Ферстаппен оценил вероятность того, что станет руководителем команды Ф-1.