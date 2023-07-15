Каргинов – о проигрыше Вязовичу: в ралли-рейдах нельзя расслабляться до последних метров

Андрей Каргинов, представлявший команду «КАМАЗ-мастер» в ралли-рейде «Шёлковый путь» — 2023, прокомментировал выступление. Напомним, Каргинов стал третьим.

«В ралли-рейдах нельзя расслабляться до последних метров гонки. Ехали первыми в грузовиках, открывали дорогу всем остальным. В одном месте чуть-чуть уехали, потом еще, но быстро сориентировались. Пропустили Сергея Вязовича, съездили с ним не туда. Выбираясь из сложного места, задели правое переднее колесо. Подъехал экипаж Дмитрия Сотникова и помог нам быстро заменить его. Дальше старались ехать быстро, но надежно. На скользкой дороге легко было вылететь с трассы, по следам грузовиков видно, что они уходили то влево, то вправо, были скошены деревья.

Итоги? Это гонка, надо уметь проигрывать. Проведем анализ и будем ждать новые гонки. У нас новый штурман Иван Мальков, для него такая сложная гонка первая. В течение ралли лидерство в команде перешло на нас, и это была высокая ответственность перед всеми. Считаю, что гонка получилась классной, для каждого члена экипажа это серьезный опыт. Механики сработали отлично, каждую ночь готовили машины. Спасибо организатором за этот «Шелковый путь», – приводит слова Каргинова пресс-служба соревнований.