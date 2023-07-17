Алексей Козлов выиграл третий этап RDS EUROPE в Казани, Бурлуцкий лидирует в зачёте

8–9 июля в Казани состоялся 3-й этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS EUROPE 2023. KazanRing Canyon в новейшей истории РДС принял серию в третий раз, и уже традиционно соревнования в столице Татарстана были очень жаркими: столбик термометра показывал до 36 градусов по Цельсию в тени. Участие в этапе приняли 45 пилотов и 12 команд.

Фото: rdseurope.ru

Судейская коллегия – постоянный судья чемпионата Андрей Астапов и представители команды Carville Racing RDS GP 2023 Никита Шиков и Антон Козлов – плотно работала с участниками уже с тренировок четверга, подробно и точно объясняя задание. Конфигурацию предложили классическую: разгон в гору, постановка «в небо» на 120–140 км/ч и несколько перекладок вниз, с горы, с высоты пятиэтажного дома (перепад высоты на конфигурации KazanRing Canyon составляет более 25 метров).

Конкуренция была очень плотной: настолько, что первая тройка по итогам квалификации имела одинаковый результат 98 баллов – самые точные проезды продемонстрировали Сергей Кузнецов, Айрат Ибрагимов и Артём Шабанов. По регламенту серии победителем квалификации стал участник, квалифицировавшийся раньше других, и таким образом Сергей Кузнецов записал на свой счёт вторую победу в одиночных заездах в этом сезоне. Третий этап стал самым результативным для пилота жёлтой BMW: Сергей дошёл до полуфинала, где в схватке за третье место всё-таки уступил Тимофею Добровольскому.

Фото: rdseurope.ru

Команда Star Për Stars уже в начале сезона анонсировала появление в их составе на RDS EUROPE 2023 и Дмитрия, и Тимофея Добровольских. Но Тимофей, который в этом году сосредоточился на выступлении в RDS GP в составе Takayama Forward Auto, первые два «европейских» этапа пропустил. Третий при этом сразу стал успешным: две бронзы – в личном и командном зачётах. Выступал Добровольский-младший на легендарном «Громе»: этот Nissan Silvia S14 имеет богатый послужной список и не один подиум.

Поклонники команды Star Për Stars и красивых совпадений надеялись, что увидят в Казани интересную дуэль: отец и сын Добровольские по сетке топ-32 имели возможность встретиться в полуфинале и уверенно к этой встрече шли. Однако в топ-8 Дмитрий Добровольский уступил будущему победителю этапа Алексею Козлову.

Результаты 3-го этапа RDS EUROPE 2023:

Личный зачёт:

1. Алексей Козлов (Toyota Cresta, Петропавловск-Камчатский, Carville Racing).

2. Илья Фёдоров (Nissan Silvia 180SX, Владивосток, Хлебушек МОТОРСПОРТ).

3. Тимофей Добровольский (Nissan Silvia S14, Москва, Star Për Stars).

Командный зачёт:

1. CARVILLE RACING (Пальмин Иван, Козлов Алексей, Бурлуцкий Григорий).

2. Star Për Stars (Добровольский Дмитрий, Варавин Арсений, Добровольский Тимофей).

3. Хлебушек МОТОРСПОРТ (Котельников Денис, Федоров Илья, Шмаков Евгений).

Турнирную таблицу возглавляет Григорий Бурлуцкий (455 баллов), второе место у Анатолия Щербака (395 баллов), на третье после этапа в Казани поднялся Иван Пальмин (332 балла). В командном зачёте продолжают уверенно лидировать CARVILLE RACING (923 балла). На второй строчке – команда FT (563 балла). Третьи – LUKOIL Racing Drift Team (554 балла).