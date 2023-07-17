Зак Браун: кто-то в конце концов догонит Ферстаппена. Надеюсь, это будем мы

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался по поводу конкуренции в Формуле-1.
«Кто-то в конце концов догонит Макса — надеюсь, это будем мы, а скорее всего, это будет сразу несколько гонщиков. Но он проделывает невероятную работу, и это здорово — видеть чемпионов мира на вершине их игры, так что вы должны восхищаться тем, что он делает.
В этом году все гонки были невероятно близкими, если мы вынесем Ферстаппена за рамки. Даже Серхио Перес участвовал в гонках. Думаю, что это отличный знак для Формулы-1, когда в один уикенд команда становится второй по скорости, а в следующий уикенд она с трудом попадает во второй сегмент квалификации, так что я думаю, что это и есть та конкуренция, которая нам нужна в Формуле-1», — приводит слова Брауна Crash.net.
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