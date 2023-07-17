Мартин Труэкс впервые выиграл гонку NASCAR Cup Series в Нью-Гэмпшире

Пилот команды Joe Gibbs Racing Мартин Труэкс-младший в доминирующем стиле выиграл гонку Crayon 301 — 20-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, который состоялся на овале «Нью-Гэмпшир Мотор Спидвей» в городе Лаудон. Для экс-чемпиона это была уже 30-я гонка на этой трассе, он регулярно выступал на ней с 2006 года, однако прежде ни разу не финишировал здесь выше третьего места.

Труэкс стартовал со второй позиции, но уже на третьем круге опередил стартовавшего с поула партнёра по команде Кристофера Белла, до конца дистанции оставался недосягаем для соперников и устоял в лидерах на рестартах в концовке заезда. В общей сложности победитель лидировал на протяжении 254 кругов из 301.

Вторым финишировал Джоуи Логано из Team Penske, а в борьбе за третье место Кайл Ларсон опередил Кевина Харвика, который в конце сезона завершает спортивную карьеру. Топ-5 замкнул Брэд Кезеловски.

Кристофер Белл за 14 кругов до финиша потерял заднюю часть автомобиля в четвёртом повороте и врезался в отбойник. Он смог продолжить гонку, но закончил её на 29-й позиции.

NASCAR Cup Series. Crayon 301, Лаудон (топ-10):

1. Мартин Труэкс-младший (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 301 круг.

2. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +0,394 сек.

3. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +1,509.

4. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing / «Форд») +2,118.

5. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +2,623.

6. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +4,541.

7. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +4,792.

8. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +5,747.

9. Остин Диллон (Richard Childress Racing / «Шевроле») +6,244.

10. Чейз Бриско (Stewart-Haas Racing / «Форд») +6,607.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка HighPoint.com 400 — пройдёт 23 июля на треугольном овале «Поконо Рейсвей».