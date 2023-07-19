Кевин Магнуссен во второй раз стал отцом. Фото

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о рождении второй дочери.
«Лаура теперь старшая сестра. Добро пожаловать в мир, Агнес», — написал Магнуссен.
Фото: Из личного архива Кевина Магнуссена
Фото: Из личного архива Кевина Магнуссена
Поздравления Магнуссену уже выразили бразильский пилот Пьетро Фиттипальди, команда «Хаас» и пресс-служба Формулы-1.
В настоящий момент Магнуссен занимает 18-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе два очка. Возглавляет рейтинг голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». На его счету 255 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, у которого 156 очков. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (137 очков).
Кевин Магнуссен показал шлем на новый сезон:
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