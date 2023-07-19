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Экс-пилот Формулы-1: Хюлькенберг — дешёвая замена Мику Шумахеру

Экс-пилот Формулы-1: Хюлькенберг — дешёвая замена Мику Шумахеру
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Бывший гонщик Формулы-1 Хайнц-Харальд Френтцен признался, что хотел бы вновь видеть своего соотечественника Мика Шумахера в качестве боевого пилота.

«Прежде был Михаэль Шумахер, и, кроме того, он всё выигрывал. Потом я пришёл ему на помощь, а затем Ральф и Ник [Хайдфельд]. Многие [в Германии] смотрели Формулу-1 из-за Мика. Для меня Хюлькенберг – дешёвая замена, которую предоставили немецким болельщикам в качестве временной меры. Потому что не хотели отпугивать немецких фанатов после ухода [Феттеля] и [Шумахера]. Я просто вырос с Михаэлем Шумахером. После его ухода Формула-1 была для меня лишь второстепенным занятием. Когда пришёл Мик, я снова стал смотреть каждую гонку», — приводит слова Френтцена PlanetF1.

В «Хаасе» показали дизайн шлема Хюлькенберга:

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