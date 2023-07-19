Гюнтер Штайнер: мы очень довольны Нико Хюлькенбергом, хотим побыстрее продлить контракт

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил о намерении продлить контракт с немецким пилотом команды Нико Хюлькенбергом.
«Новый контракт будет составлен в ближайшее время. Владелец команды Джин Хаас посетит гонки в Бельгии и Венгрии.
Мы уже говорили о контракте, но лучше сделать это лично, чем по телефону или по видеосвязи. Подписание нового контракта не заставит себя долго ждать. Мы надеемся завершить это как можно скорее, чтобы иметь возможность побыстрее объявить о новом контракте, потому что мы очень довольны Нико.
Я не ожидал, что он сразу окажется в такой хорошей форме. Он не был боевым пилотом в течение трёх лет, но он пришёл сюда и сразу начал показывать результат. Мы все знали, что он хорош, но не ожидали, что он сразу продемонстрирует такую хорошую форму.
В команде у него хорошие отношения со всеми. Как пилот он хорошо объясняет, чего хочет. Приятно видеть, как он выступает и борется», — приводит слова Штайнера Sport.de.
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