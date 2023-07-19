Хюлькенберг: возможно, нет краткосрочного решения наших проблем, но мы найдём его
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Немецкий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался о технических проблемах, возникающих у команды в текущем сезоне Формулы-1.
«Мы очень усердно работаем над своим проблемами и пытаемся их исправить. Возможно, краткосрочного решения не существует, но мы уверены, что в конечном итоге справимся и решим эти проблемы», — приводит слова Хюлькенберга Sport.de.
35-летний Хюлькенберг занимает 14-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1, набрав 9 очков. Лучшим результатом немецкого гонщика в текущем сезоне является седьмое место по итогам Гран-при Австралии. Партнёр Хюлькенберга по команде датчанин Кевин Магнуссен набрал два очка и располагается на 18-й строчке в общем зачёте.
«Хаас» занимает восьмое место в Кубке конструкторов, заработав 11 очков.
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