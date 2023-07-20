Френтцен: Хюлькенберг — «дешёвая замена» Мика Шумахера

Экс-пилот Формулы-1 Хайнц-Харальд Френтцен высказался по поводу прихода Нико Хюлькенберга на смену Мику Шумахеру в «Хаас».

«Нико Хюлькенбергу одному не удаётся поддерживать высокий интерес немцев к Формуле-1. В моё время в чемпионате мира уже какое-то время был Михаэль Шумахер, и, кроме того, он всё выигрывал. Затем я пришёл ему на помощь, а следом Ральф Шумахер и Ник Хайдфельд. Многие люди смотрели Формулу-1 из-за Мика. Для меня Халк — «дешёвая замена» для немецких фанатов. В качестве временной меры, потому что они не хотели отпугивать немецкую аудиторию после ухода Себастьяна Феттеля и Михаэля Шумахера.

Я просто вырос на Михаэле Шумахере. После его ухода Формула-1 была для меня лишь второстепенным занятием. Когда пришёл Мик, я снова стал смотреть каждую гонку. Может, тоже из ностальгии. Как я уже сказал, это моё мнение по поводу «дешёвого заменителя». Позвольте мне поговорить с Гюнтером Штайнером, чтобы я попытался уговорить его вернуть Мика Шумахера», — написал Френтцен в социальных сетях.