Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер: Магнуссен знает, что он должен приблизиться к Хюлькенбергу — сейчас Нико лучше

Штайнер: Магнуссен знает, что он должен приблизиться к Хюлькенбергу — сейчас Нико лучше
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о ситуации с новым контрактом датского пилота Кевина Магнуссена.

«Будущее Кевина Магнуссена? Мы посмотрим, как всё будет складываться.

На самом деле я доволен обоими гонщиками. Но по логике вещей, Кевин знает, что он должен приблизиться к Нико. На данный момент Нико просто лучше. Кевин тоже без проблем признаёт это.

То, как быстро Хюлькенберг адаптировался, застало врасплох и Магнуссена, и всю команду. Нико является хорошим примером. Если дела у Кевина пойдут не очень хорошо, он может увидеть, как всё может быть.

В этом сезоне Кевин несколько раз брал настройки Нико: «С меня хватит экспериментов, я просто возьму настройки Нико». И в большинстве случаев это срабатывало», — приводит слова Штайнера GrandPrix.

Напомним, с 21 по 23 июля проходит Гран-при Венгрии.

Материалы по теме
Гюнтер Штайнер: мы очень довольны Нико Хюлькенбергом, хотим побыстрее продлить контракт
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023