Штайнер: Магнуссен знает, что он должен приблизиться к Хюлькенбергу — сейчас Нико лучше

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о ситуации с новым контрактом датского пилота Кевина Магнуссена.
«Будущее Кевина Магнуссена? Мы посмотрим, как всё будет складываться.
На самом деле я доволен обоими гонщиками. Но по логике вещей, Кевин знает, что он должен приблизиться к Нико. На данный момент Нико просто лучше. Кевин тоже без проблем признаёт это.
То, как быстро Хюлькенберг адаптировался, застало врасплох и Магнуссена, и всю команду. Нико является хорошим примером. Если дела у Кевина пойдут не очень хорошо, он может увидеть, как всё может быть.
В этом сезоне Кевин несколько раз брал настройки Нико: «С меня хватит экспериментов, я просто возьму настройки Нико». И в большинстве случаев это срабатывало», — приводит слова Штайнера GrandPrix.
Напомним, с 21 по 23 июля проходит Гран-при Венгрии.
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