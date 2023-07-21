Штайнер назвал Хюлькенберга сильнейшим пилотом в квалификациях, с которым он работал

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что нынешний пилот его команды Нико Хюлькенберг лучше всех проводит квалификации среди всех гонщиков, с которыми работал Штайнер. Тем самым руководитель американской команды поддержал мнение спортивного директора «Альфа Ромео» Беата Цендера, который ранее заявил то же самое.

«Да, я бы точно так сказал. Иногда он может собрать круг просто из ниоткуда, что хорошо. Беат в нашем спорте дольше меня, так что я уважаю его мнение. Нико — очень хороший пилот в квалификации, как мы уже видели в этом году. Он несколько раз попал в третий сегмент, он очень хороший квалификационный гонщик. Лучший ли он в мире по этому аспекту? Этого я не знаю», — приводит слова Штайнера RaceFans.