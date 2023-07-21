Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер назвал Хюлькенберга сильнейшим пилотом в квалификациях, с которым он работал

Штайнер назвал Хюлькенберга сильнейшим пилотом в квалификациях, с которым он работал
Комментарии

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что нынешний пилот его команды Нико Хюлькенберг лучше всех проводит квалификации среди всех гонщиков, с которыми работал Штайнер. Тем самым руководитель американской команды поддержал мнение спортивного директора «Альфа Ромео» Беата Цендера, который ранее заявил то же самое.

«Да, я бы точно так сказал. Иногда он может собрать круг просто из ниоткуда, что хорошо. Беат в нашем спорте дольше меня, так что я уважаю его мнение. Нико — очень хороший пилот в квалификации, как мы уже видели в этом году. Он несколько раз попал в третий сегмент, он очень хороший квалификационный гонщик. Лучший ли он в мире по этому аспекту? Этого я не знаю», — приводит слова Штайнера RaceFans.

Материалы по теме
Фото
«Выходит «Барби», и лишний пиар не помешает». Хюлькенберг перекрасился в яркого блондина
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023