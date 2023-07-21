«Выходит «Барби», и лишний пиар не помешает». Хюлькенберг перекрасился в яркого блондина

Немецкий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг решил сменить образ и перекрасился в яркого блондина.

«Я не проигрывал никакой спор – это просто забавы рали. Выходит фильм «Барби», и я подумал, что на этой стадии чемпионата лишний пиар мне не помешает», — сказал Хюлькенберг на пресс-конференции.

Фото: Из личного архива Нико Хюлькенберга

Фото: https://twitter.com/F1

В настоящий момент Хюлькенберг занимает 14-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе девять очков. Уверенно лидирует голландский гонщик Макс Ферстаппен, на счету которого 255 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес (156 очков). Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (137 баллов).

В «Хаасе» показали дизайн шлема Хюлькенберга:

Ранее Хюлькенберг высказался о технических проблемах, возникающих у команды в текущем сезоне.