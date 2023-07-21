«Выходит «Барби», и лишний пиар не помешает». Хюлькенберг перекрасился в яркого блондина

Немецкий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг решил сменить образ и перекрасился в яркого блондина.
«Я не проигрывал никакой спор – это просто забавы рали. Выходит фильм «Барби», и я подумал, что на этой стадии чемпионата лишний пиар мне не помешает», — сказал Хюлькенберг на пресс-конференции.
Фото: Из личного архива Нико Хюлькенберга
Фото: https://twitter.com/F1
В настоящий момент Хюлькенберг занимает 14-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе девять очков. Уверенно лидирует голландский гонщик Макс Ферстаппен, на счету которого 255 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес (156 очков). Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (137 баллов).
В «Хаасе» показали дизайн шлема Хюлькенберга:
Ранее Хюлькенберг высказался о технических проблемах, возникающих у команды в текущем сезоне.
- 21 июля 2023
-
00:10
- 20 июля 2023
-
23:20
-
22:30
-
21:18
-
20:52
-
19:45
-
19:36
-
18:59
-
18:34
-
17:46
-
17:08
-
15:44
-
15:11
-
14:25
-
14:21
-
13:44
-
13:14
-
12:58
-
12:44
-
12:25
-
11:54
-
11:32
-
11:07
-
10:02
-
09:51
-
00:39
- 19 июля 2023
-
23:45
-
23:37
-
22:43
-
21:38
-
20:40
-
19:43
-
19:14
-
18:46
-
18:35