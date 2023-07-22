Никита Бедрин прокомментировал своё первое попадание на подиум в Формуле-3

Российский гонщик Формулы-3 Никита Бедрин прокомментировал финиш на третьем месте в спринтерской гонке в Венгрии. Это первый подиум Бедрина в чемпионате.

«Я доволен. Этот сезон до сих пор получался не очень хорошим, но мы с командой добились большого прогресса. Я рад быть на подиуме, особенно здесь. Вчера в квалификации я проехал неплохой круг, наконец-то попал в топ-12. У меня также был хороший круг в Австрии, но его удалили, и я упал в протоколе с 4-го места на 20-е, так что здесь был мой первый опыт борьбы впереди. Впереди ты по-другому работаешь с резиной, чем когда едешь позади. Это была сложная гонка, но я рад финишировать на подиуме.

Думаю, я хорошо поработал. Может, в начале гонки можно было сделать пару вещей по-другому — например, атаковать чуть меньше. Вообще я атаковал не так сильно, сохраняя здравый смысл. Я нигде сильно не скользил, но с этими шинами и на такой трассе было невероятно трудно, и после восьмого круга становилось всё хуже с каждым кругом. Особенно после последнего сейфти-кара было просто ужасно. В шинах уже ничего не осталось.

Потеря второго места? Я всё равно удовлетворён, что остался на подиуме. Было трудно удержать Бортолето позади, потому что я знал, что в последнем повороте он опередит меня, если останется позади, потому что у меня вообще не было сцепления. Я делал всё, что мог. Меня слегка расстроил сейфти-кар, потому что сперва был только режим виртуальной машины безопасности. Но подиум есть подиум, и я всё равно доволен», — приводит слова Бедрина официальный сайт Формулы-3.