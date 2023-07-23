Леклер снова высказался о проблемах «Феррари», раскритиковав командное радио

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер в очередной раз высказался о проблемах команды после выступления на Гран-при Венгрии, где он финишировал седьмым, а его напарник Карлос Сайнс стал восьмым.

«Пит-стоп был довольно медленным, и у нас был пятисекундный штраф за превышение скорости на пит-лейне. По правде сказать, это расстраивает. Даже когда вы хорошо справляетесь с машиной как пилот, никто этого не замечает. Все замечают ваши ошибки. Это нелегко, но это часть игры, и теперь мы должны сделать шаг вперёд как «Макларен».

Проблема заключается в том, что у нас много проблем с радио. Одно из четырёх моих слов инженер не понимает из-за проблем с радио, и так было в последних трёх или четырёх гонках. Нам нужно это исправить. Очевидно, я повысил тон, потому что мне нужно, чтобы меня услышали», – приводит слова Леклера Motorsport Week.