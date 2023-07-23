Сиденье Окона разломилось на две части в результате аварии на Гран-при Венгрии
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал о том, что его сиденье разломилось на две части в результате аварии на Гран-при Венгрии.
«Когда я приземлился, произошёл сильный удар. Моё сиденье разлетелось на куски, на две части. Это говорит о том, насколько силён был удар.
К сожалению, после этого оба болида вышли из строя. Таковы последствия. Люди склонны рисковать. Мы знали об этом и сегодня пострадали от этого», — приводит слова Окона PlanetF1.
Стоит отметить, что для «Альпин» это уже третий случай в сезоне, когда оба пилота сходят с дистанции. В Австралии и Великобритании Окон и Гасли также не смогли завершить свои заезды. В общем зачёте пилотов Гасли занимает 12-е место с 16 очками. Окон идёт десятым, в его активе 31 балл.
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