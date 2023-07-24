Хюлькенберг: «Хаасу» нужна история «Макларена», в Саудовской Аравии он был позади нас

Пилот «Хааса» немец Нико Хюлькенберг прокомментировал выступление на Гран-при Венгрии. Напомним, Хюлькенберг, стартовавший десятым, стал 14-м, его напарник Кевин Магнуссен финишировал 17-м.
«По правде сказать, всё получилось так, как и ожидалось. Износ шин был сильным, а темп не был достаточным. Я не мог атаковать сильнее, поскольку берёг шины, да и сцепление было плохим. Очевидно, это расстраивает. Но вы делаете то, что в ваших силах. Стратегия была верной, но темпа не хватает.
Нам нужна история «Макларена». Они показали путь, в начале сезона они гонялись позади нас в Саудовской Аравии. Затем они всё изменили с большими обновлениями и выпустили машину «Б», отлично себя показывающую. Второй подиум Ландо примечателен», – приводит слова Хюлькенберга Speedweek.
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