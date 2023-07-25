Николаев: Сотников мог воткнуться или перевернуться. Там два «КАМАЗа» влезло бы!

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев высказался о сложных участках трассы ралли-рейда «Шёлковый путь».
«Не хочу критиковать организаторов: надо учитывать, что ралли-рейды — специфическая дисциплина, где невозможно предусмотреть всё. Однако правда были чересчур опасные моменты, когда хотелось бы получать предупреждение. Например, когда вылетел Дмитрий Сотников. Ещё пара метров — и до него туда же уехал бы я. Просто какое-то чутьё позволило понять, что нужно притормозить.
Пошла густая трава, и я понял, что это как-то связано с болотом. Там мокрая трава — а это хуже льда. Когда ты что-то видишь в последний момент, то всё, уже не остановишь машину. Это хуже, чем скользкая дорога, честно. Тебя просто несёт. Я остановился буквально «на ногтях». У меня даже не было места, чтобы оттуда поехать направо: грузовик уже стоял на краю, так что пришлось сдавать назад.
Диме тоже немножко повезло: он, видимо, заметил следы от моего грузовика и сам понял, что происходит что-то нестандартное. Поэтому взял правее. Если бы пошёл прямо, как я, то мог вообще воткнуться мордой грузовика или перевернуться через крышу. Там два «КАМАЗа» влезло бы! Ну а Дима взял правее — к сожалению, там всё равно хватило, чтобы машина «воткнулась» и уже не могла самостоятельно выехать», — заявил Николаев в интервью «Чемпионату».
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