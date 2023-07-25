Ральф Шумахер порекомендовал Хюлькенбергу покинуть «Хаас»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что его соотечественнику, гонщику «Хааса» Нико Хюлькенбергу стоило бы покинуть американскую команду, чтобы найти более подходящий гоночный коллектив.
«Можно только гадать, сколько у него других вариантов, но, вероятно, любой из них для него был бы лучше, чем вариант с «Хаасом». Со стороны складывается впечатление, что в других командах больше потенциала. Например, в «Уильямс» вложено много денег, и вот, теперь там новый импульс. Также можно упомянуть и «Альфа Таури». Складывается впечатление, что в «Хаасе» всё зашло в тупик.
Однако найти новый кокпит для Нико будет непросто. У него репутация идеального участника квалификаций, который затем не может реализовать свой потенциал в гонке. Вот почему он так сильно хочет получить в распоряжение хорошую гоночную машину. Думаю, он немного переживает из-за того, что у него нет возможности продемонстрировать свои способности», — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
- 25 июля 2023
-
14:33
-
13:18
-
12:37
-
12:30
-
11:41
-
11:30
-
10:50
-
10:35
-
09:55
-
09:49
-
09:20
-
00:39
- 24 июля 2023
-
23:49
-
23:30
-
23:14
-
21:52
-
21:05
-
20:52
-
19:50
-
19:15
-
18:56
-
18:15
-
17:55
-
17:50
-
17:45
-
17:15
-
16:50
-
16:10
-
15:26
-
15:16
-
14:28
-
14:25
-
14:12
-
13:58
-
12:53