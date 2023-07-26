Ральф Шумахер оценил 6-е место Расселла на ГП Венгрии после провала в квалификации

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о выступлении «Мерседеса» на Гран-при Венгрии. Напомним, Льюис Хэмилтон там показал четвёртый результат, а Джордж Расселл был шестым после 18-й позиции в квалификации).
«Хэмилтон провёл отличную квалификацию, он справился с задачей и доказал, что, как и Хюлькенберг, может выжать из машины больше потенциала. Но в гонке он провалил старт и рано упустил шанс подняться на подиум. Однако сразу после ошибки он извинился перед командой, и это говорит в его пользу!
Для меня очевидно, что Расселл провёл лучшую гонку после того, как лишил себя всех шансов на подиум в квалификации. В «Мерседесе» дела, безусловно, идут в правильном направлении, но поведение Тото Вольфа скорее указывает на то, что в настоящей момент ситуация остаётся неясной, и пока перед нами нет того «Мерседеса», который доминировал в течение стольких лет», — написал Шумахер в своей колонке на Sky Sport Germany.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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