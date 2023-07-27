«Ауди» может пригласить Хюлькенберга в команду в 2026 году

Автопроизводитель «Ауди», готовящийся к дебюту в Формуле-1 в 2026 году, рассматривает возможность приглашения в команду немецкого гонщика «Хааса» Нико Хюлькенберга, сообщает F1-Insider.
По информации источника, в «Ауди» следят за выступлениями Хюлькенберга и считают его возможное приглашение хорошим вариантом, так как он представляет Германию, и это сделает проект ещё более привлекательным для немецкой аудитории.
Напомним, «Ауди» выкупила 25% «Заубера», который сейчас выступает в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео». С 2026 года начнётся сотрудничество «Ауди» с «Заубером».
Нико Хюлькенберг вернулся в Формулу-1 перед началом нынешнего сезона и заменил Мика Шумахера в «Хаасе». В общем зачёте пилотов 35-летний Хюлькенберг располагается на 14-м месте с девятью очками в активе.
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