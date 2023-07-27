F-1 Insider: «Ред Булл» рассматривает Хюлькенберга в качестве замены Переса

Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг является главным кандидатом на место в «Ред Булл», сообщает F-1 Insider.

По информации источника, в австрийской команде внимательно следят за выступлениями и результатами Хюлькенберга. Отмечается также, что Макс Ферстаппен не против такого варианта.

Нико Хюлькенберг вернулся в Формулу-1 перед началом нынешнего сезона и заменил Мика Шумахера в «Хаасе». В общем зачёте пилотов 35-летний Хюлькенберг располагается на 14-м месте с девятью очками. У напарника Нико Кевина Магнуссена всего два балла.

Напомним, ранее появлялись слухи о том, что в «Ред Булл» недовольны последними результатами мексиканского гонщика Серхио Переса.